フリーアナウンサーの渡邊渚が25日に公開されたYouTube番組「REAL VALUE」で、女性だけが水着を着用するムーブに異を唱えたものの、ネット上からはさまざまな指摘を集める事態になっている。 この日、番組には「新競技タイヤファイトを広めたい」という志願者が登場。その中で実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が「ぬるぬる水着ギャル対決」という企画を提案し、男性出演者らの間で「バズる！」と盛り上がって