子犬に「おかわり」と指示したら、言葉の意味が理解できなかったようで…？どうしたらいいのかわからなくて暴走する姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で47万7000回再生を突破。「可愛いｗ」「笑った」といった声が寄せられています。 【動画：子犬に『おかわり』と指示してみた結果→言葉の意味が理解できず…まさかの『暴走する光景』】 子犬に「おかわり」と指示したら… TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu