子犬に「おかわり」と指示したら、言葉の意味が理解できなかったようで…？どうしたらいいのかわからなくて暴走する姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で47万7000回再生を突破。「可愛いｗ」「笑った」といった声が寄せられています。

【動画：子犬に『おかわり』と指示してみた結果→言葉の意味が理解できず…まさかの『暴走する光景』】

子犬に「おかわり」と指示したら…

TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu」に投稿されたのは、柴犬の子犬「もずく」ちゃんが芸の練習をする様子です。まず飼い主さんが「お手」と言って手を差し出すと、もずくちゃんは右手でしっかり「お手」をしてくれたそう。では続いて「おかわり」と指示したら…？

もずくちゃんはまだ「おかわり」を習得できていないため、「えっ、おかわりって何？」と言葉の意味を理解できずに困惑。飼い主さんの手のひらに右手を乗せたまま、固まってしまったそう。飼い主さんをじっと見つめながら「どうしたらいいんだろう？」と真剣に考えている姿は、ぎゅっと抱きしめたくなるほど可愛いです。

まさかの行動が愛おしすぎる

飼い主さんはもずくちゃんの左腕にちょんちょんと触れて、「おかわりはこっちでしょ」と教えてあげたそう。しかしもずくちゃんには伝わらなかったようで、「よくわからないけど…とりあえず突っ込んじゃえ！」と考えることを放棄し、飼い主さんに飛びかかってきたとか！予想外の行動に、思わず笑ってしまいます。

結局もずくちゃんは「おかわり」ができませんでしたが、制御不能になって暴走する姿もたまらなく愛おしいです。きっと飼い主さんも、たっぷりご褒美をあげたくなってしまったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「目が本気ｗ」「めっちゃ笑った」「できなくても許してしまう！」「ずっとほっこり出来る素敵な思い出ですね」といったコメントが寄せられています。

やっかいな特技を披露することも

投稿から数年が経ち、現在のもずくちゃんは4歳になっています。これまでに色々な芸を習得してきましたが、やっかいなのは「仮病」という特技を身につけてしまったこと。飼い主さんに心配してほしくて、「痛いよ～。ケガしちゃったよ～」と片手を浮かせてアピールしてくることがあるのだそう。

そして飼い主さんが「どうしたの？」と聞いてあげると、満足して手を下ろすというもずくちゃん。構ってちゃんなところが、可愛くて憎めませんね！

もずくちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。