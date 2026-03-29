◇セ・リーグヤクルト5―3DeNA（2026年3月29日横浜）ヤクルトがDeNAに逆転勝ちし、3年ぶりの開幕3連勝を飾った。最高の発進を切った池山隆寛監督（60）は、連日、声を出しすぎてかすれ声。それでも「次が大事」と表情を引き締めた。「（3連勝は）凄いことです。まだ先があるんで、こううまくいくかどうか分かりませんけど、まず私の声を治したいと思います（笑）」0―2の8回、そこまで抑えられていたDeNA・石田裕を一