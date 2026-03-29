◇セ・リーグ ヤクルト5―3DeNA（2026年3月29日 横浜）

ヤクルトがDeNAに逆転勝ちし、3年ぶりの開幕3連勝を飾った。最高の発進を切った池山隆寛監督（60）は、連日、声を出しすぎてかすれ声。それでも「次が大事」と表情を引き締めた。

「（3連勝は）凄いことです。まだ先があるんで、こううまくいくかどうか分かりませんけど、まず私の声を治したいと思います（笑）」

0―2の8回、そこまで抑えられていたDeNA・石田裕を一挙に攻略。先頭の代打・宮本の左前打を皮切りに、武岡の右前打、長岡の左前打と単打3本で無死満塁。イケイケムードの中、サンタナが右中間走者一掃二塁打を放ち、4連打の「ブンブン丸野球」で逆転した。

この回、ベンチから出てサンタナを最敬礼で出迎えた指揮官。「打ってくれたらそうすると言っていたので良かった。（声は）出ていたと思う」。31日からは神宮でのホーム開幕カードで、広島との全勝対決。「明後日から本拠地戻るんで、仕切り直しです。いい意味での。すいません、聞き取りづらくて」と笑って締めた。