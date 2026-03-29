MLB Japanが3月28日、Xを更新。トロント・ブルージェイズ所属の岡本和真（29）の試合動画を投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「【 #ブルージェイズ 】 #岡本和真 が劇的サヨナラ勝利の立役者に！」と投稿されたのは27日のブルージェイズ-アスレチックスの対戦動画。岡本は9回裏にヒットで出塁。アンドレス・