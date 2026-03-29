◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、単勝4番人気に推されたママコチャは9着に終わった。騎乗した川田は「隣の馬がかなりゲートでうるさくて、それを嫌がっていました。それでレース前に終わってしまいました」と語った。▼高松宮記念古い競馬ファンはいつまでも2000メートルG2「高松宮杯」時代にノスタルジーを感じている。ハ