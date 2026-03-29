◇ファーム・リーグ阪神1―1広島（2026年3月29日SGL尼崎）阪神がファーム・リーグの広島戦に1―1で引き分けた。先発の茨木は6回1/3を1失点と力投。「5番・左翼」で先発した前川が2安打を放つなどバットでアピールした。以下、平田2軍監督の一問一答――先発した茨木が好投。「素晴らしかった。ストレートは148（キロ）ぐらい出てたっけな。今年課題にしてたストレートの力、コントロールもね、全部良かったんじゃな