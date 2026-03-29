京都府宇治市西小倉地域の市立3小学校と1中学校が統合し、4月に開校する小中一貫校「宇治西小倉学園」（伊勢田町）の学園歌を、市出身のアーティスト2人が作った。地域の子どもや住民から募ったキーワードを基に、身近な景色や新設校への期待感を思い起こさせる歌に仕上げている。4月3日の開校式で児童生徒が披露する。【写真】こんな歌詞になりました宇治西小倉学園は減少傾向の児童生徒数の適正化や校舎の老朽化を理由に、西