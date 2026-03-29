「選抜高校野球・準決勝、専大松戸２−３大阪桐蔭」（２９日、甲子園球場）大阪桐蔭が４年ぶりの決勝進出。決勝は智弁学園との近畿決戦となった。初回は敵失で先制。同点で迎えた七回は中西の適時打で勝ち越した。八回は先頭藤田の二塁打から１死三塁とし、岡安の二ゴロの間に決勝点をもぎ取った。先発の吉岡は７回を投げ、５安打１失点の好投。２年生左腕の川本が八回、苅部に同点適時二塁打を打たれたが、九回は無失点で