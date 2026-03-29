3月29日、中山競馬場で行われた11R・マーチステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）は、角田大和騎乗の8番人気、サンデーファンデー（牡6・栗東・東田明士）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に5番人気のアクションプラン（牡6・美浦・池上昌和）、3着に7番人気のブレイクフォース（牡7・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:51.2（稍重）。1番人気で横山和生騎乗、オメガギネス（牡6・栗東・安田翔伍）は7着、2番