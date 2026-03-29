ギタリストの布袋寅泰（64）が29日、東京・西五反田の音楽専門学校「VANTANMUSICACADEMY（バンタンミュージックアカデミー）」の開校イベントにゲスト出演した。生徒たちとトークセッションを行い「チャレンジ精神を忘れずに頑張って欲しい」などと、アドバイスを送った。イベント終了後の取材では私生活についても語った。プライベートではギターとの距離を離しているといい「隣にギターがあって、触るとすぐに曲を作っ