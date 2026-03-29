『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和内璃乃ネクストブレイク女優として注目を集める和内璃乃（わうち・りの）が、約9ヵ月ぶりに3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場。日々、女優業の現場で揉まれ続けてつかんだ確かな手応え。その感覚を武器にグラビア表現のネクストステージに挑む！【写真】和内璃乃のグラビア＊＊＊【内面も外側も1年で変わりました】――今回の撮影いかがでした？和内最