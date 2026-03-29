フルーツの輸入販売を手掛ける企業が、四万十市と連携協定を結びました。3月27日高知県四万十市と包括連携協定を結んだのは株式会社ドールです。ドールは、10か国から輸入したバナナやパイナップルなどを取り扱っている会社で2021年からはフードロスの削減を目指した活動などに取り組んでいます。このほどこどもたちが食の大切さなどを学ぶ機会を増やそうと東京都の青梅市に次いで四万十市と連携協定を結