元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。再婚を発表した。「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と再婚を発表。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と決意をつづった。篠田は2019年、互いに玄米を食べて育ったことなどに親近感を感じて意気投合した3歳年下の実業家男性と交際0日で結婚。交際0日婚や玄米婚として話