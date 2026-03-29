日本代表は28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦し、1−0で勝利を収めた。渡辺剛は3バックの中央で先発出場し、前半45分間プレーした。「入りは相手の好きなプレーやスタイルを出させてしまったと思いますが、自分が交代してからはできるだけ蹴らせてセカンドを回収することや、相手が縦パスを入れたところをしっかり潰す部分はうまくできていた」と振り返った。立ち上がりはホームのスコットラン