渡辺剛「経験の浅い選手がいる中で最終的にいい形に持っていけた」 前半のみで交代、中2日の次戦へ「準備できています」

渡辺剛「経験の浅い選手がいる中で最終的にいい形に持っていけた」 前半のみで交代、中2日の次戦へ「準備できています」