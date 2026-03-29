バーチャルアイドル・星街すいせいが、デビュー8周年となる2026年3月22日、YouTube生配信にて個人事務所「Studio STELLAR」の設立を発表した。同配信の同時接続者数は15万5000人超、コメント数は23万件。さらに同日にはMVが公開され、翌23日に配信リリースされた新曲『プリマドンナ』が、この発表と深くリンクする内容だったことでも注目を集めている。【画像】2025年2月には悲願の日本武道館公演を達成。VTuber初のTHE FIRST TAKE