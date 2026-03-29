星街すいせいが個人事務所を設立、新曲『プリマドンナ』にファンから「新章開幕」の声
バーチャルアイドル・星街すいせいが、デビュー8周年となる2026年3月22日、YouTube生配信にて個人事務所「Studio STELLAR」の設立を発表した。同配信の同時接続者数は15万5000人超、コメント数は23万件。さらに同日にはMVが公開され、翌23日に配信リリースされた新曲『プリマドンナ』が、この発表と深くリンクする内容だったことでも注目を集めている。
【画像】2025年2月には悲願の日本武道館公演を達成。VTuber初のTHE FIRST TAKE出演、「ビビデバ」のMV1億再生突破など、数々の実績を積み重ねてきた
■ホロライブは“辞めない”。でも個人事務所を作った理由
まず押さえておきたいのは、ホロライブプロダクションからの脱退ではないという点だ。ホロライブ所属VTuberとしてのコラボやグループ活動は継続し、ソロアーティストとしての音楽活動、配信、グッズ販売、ファンクラブ運営などを「Studio STELLAR」に移行する形になる。
翌23日に都内で開かれたメディア説明会では本人が登壇し、「東京ドームを目指したいがために大きな一歩を踏み出した」と説明。ホロライブとの関係についても「これからも大事にしていきたい。メンバーとのコラボもフェスもできる限り参加する」と明言している。つまり今回の動きは“独立”というより、拡大した活動を回すための体制整備に近い。
■新曲『プリマドンナ』の歌詞に「新章開幕」の声
事務所設立当日にMVが公開され、翌日に配信リリースされた新曲『プリマドンナ』にも触れておきたい。作曲はSHOWさん・酒井拓也さんで、ビッグバンドやジャズを取り入れた華やかなサウンドが特徴だ。歌詞には「譲れないわ MY STAGE」「飛び込む世界は回る」「今こそ幕開けだわ」といったフレーズが並ぶ。力強い歌声と相まって、ファンの間では「新章開幕って感じ」「責任と覚悟を背負って輝いていくという強い意志が伝わる」といった声が上がっている。
■4都市5公演のアリーナツアーほか、今後のスケジュールまとめ
同日の配信では、今後の活動に関する情報も一気に発表された。
自身最大規模となるアリーナツアー「HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar」は、2026年9月8日(火)・9日(水)のKアリーナ横浜2DAYSを皮切りに、GLION ARENA KOBE(2026年10月21日(水))、IGアリーナ(2026年11月7日(土))、マリンメッセ福岡A館(2026年11月12日(木))の4都市5公演。さらにTAKU INOUEさんとの音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」の2ndライブが2027年2月11日(祝)に幕張メッセで開催される。
公式ファンクラブ「星詠み」も同時に開設されており、月額990円と年額1万3200円の2コース。ファンクラブ会員先行のチケット受付は2026年4月6日(月)23時59分まで。ツアー参加を考えている人は、まずここを押さえておきたい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■ホロライブは“辞めない”。でも個人事務所を作った理由
まず押さえておきたいのは、ホロライブプロダクションからの脱退ではないという点だ。ホロライブ所属VTuberとしてのコラボやグループ活動は継続し、ソロアーティストとしての音楽活動、配信、グッズ販売、ファンクラブ運営などを「Studio STELLAR」に移行する形になる。
翌23日に都内で開かれたメディア説明会では本人が登壇し、「東京ドームを目指したいがために大きな一歩を踏み出した」と説明。ホロライブとの関係についても「これからも大事にしていきたい。メンバーとのコラボもフェスもできる限り参加する」と明言している。つまり今回の動きは“独立”というより、拡大した活動を回すための体制整備に近い。
■新曲『プリマドンナ』の歌詞に「新章開幕」の声
事務所設立当日にMVが公開され、翌日に配信リリースされた新曲『プリマドンナ』にも触れておきたい。作曲はSHOWさん・酒井拓也さんで、ビッグバンドやジャズを取り入れた華やかなサウンドが特徴だ。歌詞には「譲れないわ MY STAGE」「飛び込む世界は回る」「今こそ幕開けだわ」といったフレーズが並ぶ。力強い歌声と相まって、ファンの間では「新章開幕って感じ」「責任と覚悟を背負って輝いていくという強い意志が伝わる」といった声が上がっている。
■4都市5公演のアリーナツアーほか、今後のスケジュールまとめ
同日の配信では、今後の活動に関する情報も一気に発表された。
自身最大規模となるアリーナツアー「HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar」は、2026年9月8日(火)・9日(水)のKアリーナ横浜2DAYSを皮切りに、GLION ARENA KOBE(2026年10月21日(水))、IGアリーナ(2026年11月7日(土))、マリンメッセ福岡A館(2026年11月12日(木))の4都市5公演。さらにTAKU INOUEさんとの音楽プロジェクト「Midnight Grand Orchestra」の2ndライブが2027年2月11日(祝)に幕張メッセで開催される。
公式ファンクラブ「星詠み」も同時に開設されており、月額990円と年額1万3200円の2コース。ファンクラブ会員先行のチケット受付は2026年4月6日(月)23時59分まで。ツアー参加を考えている人は、まずここを押さえておきたい。
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