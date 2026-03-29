日本代表MF佐野航大が28日、グラスゴーで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』のスコットランド代表戦にシャドーの位置で先発出場。チームが勝利を収めた一方で、自身のプレーに対しては厳しい評価を下した。試合序盤こそ相手にボールを持たれる時間帯も多かった日本だったが、20分過ぎからは前線からのプレスが機能し、ハーフラインを越えて攻め込む時間が増加。佐野はこの流れの中で何度か好機を迎えたものの、「あそこ