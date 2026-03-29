4月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。佐々木希、カズレーザー（メイプル超合金）、久本雅美のゲスト出演が決定！ストーリーのどのタイミングで登場するかは、放送をどうぞお楽しみに。佐々木は、女性とともに死亡しているのが見つかった男性の妻・生島愛子を演じる。死亡した男女はW不倫の末の心中と見られ、涼子（麻生久美子）は不倫の末に夫に先立たれた