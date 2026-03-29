志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）のメインキャストによるキービジュアルが解禁された。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』キャストビジュアル一覧本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。今回解禁さ