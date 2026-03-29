志尊淳の強いまなざし、仁村紗和＆京本大我＆長濱ねるの姿も『10回切って倒れない木はない』キービジュアル解禁
志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）のメインキャストによるキービジュアルが解禁された。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』キャストビジュアル一覧
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
今回解禁されたのは、志尊、仁村紗和、京本大我、長濱ねるのメインキャストによるキービジュアル。一見ピュアなラブストーリーにふさわしい、さわやかな色合いのビジュアルに見えるが、濃緑の木々の葉までも舞い散らせる強い風が、ミンソクが直面する困難と波瀾を予感させる。
そして、その風に立ち向かうようにまっすぐに立つミンソクの姿、こちらを見つめる強いまなざしが、『10回切って倒れない木はない』（「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という意味の韓国のことわざ）というタイトルの通り、過去の悲しみや孤独に何度打ちのめされようとも、諦めない強い意志を感じさせる。
そのミンソクの意志が桃子（仁村）、拓人（京本）、映里（長濱）にどう作用していくのか、その行方も気になるものとなっている。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』キャストビジュアル一覧
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
今回解禁されたのは、志尊、仁村紗和、京本大我、長濱ねるのメインキャストによるキービジュアル。一見ピュアなラブストーリーにふさわしい、さわやかな色合いのビジュアルに見えるが、濃緑の木々の葉までも舞い散らせる強い風が、ミンソクが直面する困難と波瀾を予感させる。
そのミンソクの意志が桃子（仁村）、拓人（京本）、映里（長濱）にどう作用していくのか、その行方も気になるものとなっている。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分放送。