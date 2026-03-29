◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）を1ー0で下した。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半39分に値千金の決勝ゴール。注目のW杯イヤー初戦を制し白星を飾った。DF瀬古歩夢(25＝ルアーブル)は先発し、後半33分までプレー。最終ラインは瀬古、渡辺剛、伊藤洋輝の組み合わせ