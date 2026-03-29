日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利を収めた。森保ジャパンは前半から主導権を握ったが、37分に田中碧のシュートがクロスバーに直撃するなど、チャンスを決めきれなかった。逆にピンチを迎えた場面では、GK鈴木彩艶が好セーブを連発。１点が遠かったが、終盤の84分に途中出場の伊東純也が決勝ゴールを挙げ、この１点を守り切った。 この結果