「日本代表強いわ」「層の厚さを見せつけた」森保ジャパンがスコットランドを下す！ ファンからはポジティブな声相次ぐ「MOMはザイオン」「良い試合だった」
日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利を収めた。
森保ジャパンは前半から主導権を握ったが、37分に田中碧のシュートがクロスバーに直撃するなど、チャンスを決めきれなかった。逆にピンチを迎えた場面では、GK鈴木彩艶が好セーブを連発。１点が遠かったが、終盤の84分に途中出場の伊東純也が決勝ゴールを挙げ、この１点を守り切った。
この結果にSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。
「ナイスゲーム！」
「日本代表強いわ」
「良い試合だった」
「余力を持ってスコットランドに勝てるようなチームになった」
「０−１という得点だけど、それ以上に面白い試合だった」
「前線はみんな質が高いな」
「MOMはザイオン」
「勝ったのはいいがチャンス逃し過ぎ」
「層の厚さを見せつけた」
「寝ずに起きてて良かったよ」
今年６月に開幕するワールドカップを見据えた重要な欧州遠征。森保ジャパンの次戦は４月１日、イングランド代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
森保ジャパンは前半から主導権を握ったが、37分に田中碧のシュートがクロスバーに直撃するなど、チャンスを決めきれなかった。逆にピンチを迎えた場面では、GK鈴木彩艶が好セーブを連発。１点が遠かったが、終盤の84分に途中出場の伊東純也が決勝ゴールを挙げ、この１点を守り切った。
この結果にSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。
「日本代表強いわ」
「良い試合だった」
「余力を持ってスコットランドに勝てるようなチームになった」
「０−１という得点だけど、それ以上に面白い試合だった」
「前線はみんな質が高いな」
「MOMはザイオン」
「勝ったのはいいがチャンス逃し過ぎ」
「層の厚さを見せつけた」
「寝ずに起きてて良かったよ」
今年６月に開幕するワールドカップを見据えた重要な欧州遠征。森保ジャパンの次戦は４月１日、イングランド代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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