森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦する。試合に先立ち、森保ジャパンのスターティングメンバーが発表された。１鈴木彩艶／GK２菅原由勢４瀬古歩夢５渡辺剛６藤田譲瑠チマ８鈴木唯人11前田大然17田中碧20佐野航大21伊藤洋輝26後藤啓介 一方の“タータン・アーミー”のラインナップは以下のとおりだ。１アンガス・ガ