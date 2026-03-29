「結構ガチ」「マクトミネイきたー!!」森保Jと対戦！ スコットランドのスタメンに脚光「ギルモアはベンチか」
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦する。
試合に先立ち、森保ジャパンのスターティングメンバーが発表された。
１鈴木彩艶／GK
２菅原由勢
４瀬古歩夢
５渡辺剛
６藤田譲瑠チマ
８鈴木唯人
11前田大然
17田中碧
20佐野航大
21伊藤洋輝
26後藤啓介
一方の“タータン・アーミー”のラインナップは以下のとおりだ。
１アンガス・ガン／GK（ノッティンガム・フォレスト）
２ネイサン・パターソン（エバートン）
３アンドリュー・ロバートソン（リバプール）
４スコット・マクトミネイ（ナポリ）
７ジョン・マギン（アストン・ビラ）
９リンドン・ダイクス（チャールトン）
13ジャック・ヘンドリー（アル＝エティファク）
19ルイス・ファーガソン（ボローニャ）
20トミー・コンウェイ（ミドルスブラ）
23ケニー・マクリーン（ノーリッジ）
26スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ）
日本をホームに迎えた欧州の実力国の顔触れに、SNS上では以下のような声があがった。
「ガチメンやん」
「結構ガチできてくれる。ありがたい」
「マクトミネイきたー！！」
「ロバートソン！マッギン！マクトミネイ！」
「４−４−２で中盤にボックス型か？」
「ギルモアはベンチか」
「前線にマッケンナを起用するのは一つの選択肢だ」
「ロボ、マクトミネイ、マッギンちゃんとスタメンや」
「ティアニー、ギルモアベンチスタートか」
北中米W杯では、28年ぶりに世界の大舞台に出場するスコットランドを相手に、日本はどんな戦いを見せるか。試合は日本時間で29日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
試合に先立ち、森保ジャパンのスターティングメンバーが発表された。
１鈴木彩艶／GK
２菅原由勢
４瀬古歩夢
５渡辺剛
６藤田譲瑠チマ
８鈴木唯人
11前田大然
17田中碧
20佐野航大
21伊藤洋輝
26後藤啓介
一方の“タータン・アーミー”のラインナップは以下のとおりだ。
２ネイサン・パターソン（エバートン）
３アンドリュー・ロバートソン（リバプール）
４スコット・マクトミネイ（ナポリ）
７ジョン・マギン（アストン・ビラ）
９リンドン・ダイクス（チャールトン）
13ジャック・ヘンドリー（アル＝エティファク）
19ルイス・ファーガソン（ボローニャ）
20トミー・コンウェイ（ミドルスブラ）
23ケニー・マクリーン（ノーリッジ）
26スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ）
日本をホームに迎えた欧州の実力国の顔触れに、SNS上では以下のような声があがった。
「ガチメンやん」
「結構ガチできてくれる。ありがたい」
「マクトミネイきたー！！」
「ロバートソン！マッギン！マクトミネイ！」
「４−４−２で中盤にボックス型か？」
「ギルモアはベンチか」
「前線にマッケンナを起用するのは一つの選択肢だ」
「ロボ、マクトミネイ、マッギンちゃんとスタメンや」
「ティアニー、ギルモアベンチスタートか」
北中米W杯では、28年ぶりに世界の大舞台に出場するスコットランドを相手に、日本はどんな戦いを見せるか。試合は日本時間で29日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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