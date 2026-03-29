ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、G1「ドバイゴールデンシャヒーン」（ダート1200メートル）に出走したアメリカンステージ（牡4＝矢作、父イントゥミスチーフ）は大敗。地元のダークサフロンが連覇を達成した。昨年6着の雪辱を果たすべく、再び乗り込んだドバイの地。好スタートを決めて好位馬群でレースを進めたが、4角手前で手応えが怪しくなり後退。直線では見せ場なく、後方に沈んだ。