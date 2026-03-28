冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、千葉で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキン