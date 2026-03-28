日本でいちばん売れてる月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』の大人気連載「読者の情報交換スポット・ザイクラブ」では、フツウの個人投資家の本音や失敗談がたっぷり読める。お題は毎回2つ。月替わりのテーマと、投資エピソードだ。今月のテーマは「教えて！ みんなの理想の老後」。物価高が止まらず、老後の生活への不安はますます深刻に。読者はどのように受け止めているのか――リアルな声をお届け！（ダイヤモンド・ザイ編集部