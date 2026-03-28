元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が24日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。藤川球児監督率いる阪神が今季も優勝するための条件を指摘した。藤川球児監督○阪神が今季も優勝するためのカギは?藤川監督の就任初年度となった2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ制覇を果たした阪神。特に9月7日の優勝決定は、1990年の巨人が記録した9月8日を塗り替え、2リーグ制導入以降