珍しい3人部屋関西と宮崎を結ぶ航路は、1971（昭和46）年に神戸〜日向細島間に宮崎カーフェリーが「はいびすかす」を就航させたのが始まりです。【快適！】「フェリーろっこう」の客室・設備を全部見る（写真）宮崎カーフェリーという会社は1972（昭和47）年、日本カー・フェリーに吸収され、2004（平成16）年と2018（平成30）年に様々な事情で会社が復活し、現在は3代目法人となりますが、一貫して関西〜宮崎間の航路を運航し