珍しい3人部屋

関西と宮崎を結ぶ航路は、1971（昭和46）年に神戸〜日向細島間に宮崎カーフェリーが「はいびすかす」を就航させたのが始まりです。

【快適！】「フェリーろっこう」の客室・設備を全部見る（写真）

宮崎カーフェリーという会社は1972（昭和47）年、日本カー・フェリーに吸収され、2004（平成16）年と2018（平成30）年に様々な事情で会社が復活し、現在は3代目法人となりますが、一貫して関西〜宮崎間の航路を運航してきました。

現在の神戸三宮フェリーターミナル〜宮崎間の航路は、2014（平成26）年に運航を開始したもので、2022年就航の新造船「フェリーたかちほ」「フェリーろっこう」が使われています。どちらも総トン数14006トン、全長194m、全幅27.6m、航海速力23ノット、旅客定員576人、トラック163台、乗用車81台を搭載する大型フェリーです。姉妹船で総トン数が完全に同じというのは、珍しいです。

今回は、神戸三宮フェリーターミナルから「フェリーろっこう」に乗船します。神戸三宮フェリーターミナルは交通の便が良く、JRなどの三ノ宮（三宮）駅から徒歩20分ほどですが、ミント神戸から連絡バスも運行されています。

船の塗装は白と赤のツートンでシンプルですが、日の丸を連想させ美しいです。日本神話の舞台に向かう船という雰囲気があります。

船に入り、エスカレーターで3階のエントランスに上がると、「イベントステージ」があるのが珍しいです。実際、神戸・宮崎の物販が行われたり、1月は「おこさま絵馬コーナー」として凧も飾られたりするなど、季節イベントの舞台となっています。

この3階にはショップ、ビューラウンジ、自販機コーナー、レストラン、パウダールームが設置され、大型フェリーとして十分な設備がそろっています。ビューラウンジには、自由に読める本棚も設置されています。

取材で船内設備を見せていただきます。3階には5種類の客室が存在。まず、車いす対応の「プレミアムバリアフリー」は、最上級クラス「プレミアムツイン」と同等の設備です。定員は2人ですが、エキストラベッドで3人利用も可能です。バス・トイレ付きの豪華な船室です。

野球ファン向けの個室も

4人部屋の「ファーストフォース」もあります。2段寝台でトイレ付き。液晶テレビや電気ケトル、マグカップも備わります。寝台の幅は89.5cmでゆったり。なお、プロ野球の「バッファローズ」ルームもあります。

「ドミトリー」は寝台ごとに独立した相部屋設備ですが、カーテンがロールカーテンではなく横引きであることに個性を感じます。

2022年就航のフェリーとしては珍しい広間タイプの開放船室「ツーリスト」もあります。大部屋ですが、しっかりした寝具が備わります。コインロッカーもあります。これらは「お客様の要望があり、維持しています」（宮崎カーフェリー）とのことです。

変わった設備としては「プレミアムトリプル」。バス・トイレ付きの最上級個室ですが、シングルベッドが三つ並んでいる3人用個室です。冷蔵庫やロッカー、応接スペースもある豪華な部屋です。

ドライバールームは個室です。一般向け「シングル」と同等の1人部屋で、テレビやテーブル、タオル、スリッパが備わります。

4階は男女別の展望浴場とシャワールーム、ゲームコーナー、キッズコーナーがあります。客室設備は2人用の「ファーストツイン」。幅89.5cmの寝台が平行に並び、窓もあるトイレ付き個室です。

3階と同じ「ドミトリー」と「シングル」もあります。また、1室ずつ「ファーストウィズペットツイン」と「ファーストウィズペットフォース」があります。「ファーストツイン」と「ファーストフォース」のペット対応型で、一番人気の個室です。

そして、最上級個室「プレミアムツイン」があります。設備としては「プレミアムトリプル」を2人用にしたものです。今回はここに宿泊します。

浴衣、タオル、ヘアブラシ、歯ブラシ、スリッパなどのアメニティと、電子ケトル、お茶セット、冷蔵庫、バス・トイレがあり、大きなテレビや応接セットも備わる快適な空間です。なお、「フェリーろっこう」は、かなり長い間太平洋の外洋を航行するのですが、ほとんど揺れもなく、騒音も少ない船でした。

ベッドの寝心地も良好で、他社の上級船室と遜色ありません。

レストランに向かいます。バイキング形式・ドリンクバー付きで夕食は2300円、朝食は1000円。料理の質は関西発着航路らしくかなりハイレベルで、品数も豊富でした。

「フェリーろっこう」は、神戸三宮フェリーターミナルを19時10分に出て、宮崎港フェリーターミナルに7時30分に着きます。宮崎での活動にはかなり便利です。「宮崎カーフェリー」での12時間20分の船旅は快適で、あっという間でした。