[3.28 J2・J3百年構想リーグEAST-A第8節 横浜FC1-3湘南 ニッパツ]湘南ベルマーレが敵地で横浜FCに3-1で勝利した。今季2度目の3連勝で暫定首位に浮上。横浜FCは連勝が3で止まった。立ち上がりこそリズムを作った横浜FCだが、16分のDF細井響のシュートがポストを叩くなど、得点は決まらない。すると前半25分、湘南はDF袴田裕太郎のパスカットからスルーパスに抜け出したMF藤井智也のシュートは防がれたが、走り込んだMF太田修