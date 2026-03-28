湘南が今季2度目の3連勝でEAST-A暫定首位浮上!横浜FCはシュート20本もATの1点のみ
[3.28 J2・J3百年構想リーグEAST-A第8節 横浜FC1-3湘南 ニッパツ]
湘南ベルマーレが敵地で横浜FCに3-1で勝利した。今季2度目の3連勝で暫定首位に浮上。横浜FCは連勝が3で止まった。
立ち上がりこそリズムを作った横浜FCだが、16分のDF細井響のシュートがポストを叩くなど、得点は決まらない。
すると前半25分、湘南はDF袴田裕太郎のパスカットからスルーパスに抜け出したMF藤井智也のシュートは防がれたが、走り込んだMF太田修介がヘディングで押し込んだ。
後半20分にも湘南はDF松村晟怜のピンポイントクロスをFW渡邊啓吾がヘディングで合わせる。さらに同43分には途中出場のMF田村蒼生にもゴールが生まれて勝利を決定的にした。
散々チャンスがありながらも決め切れなかった横浜FCは後半アディショナルタイム6分にMF村田透馬のクロスをFWジョアン・パウロが合わせて1点を返したが、ここで試合終了。シュート20本を打ちながらも1得点に終わった。
湘南ベルマーレが敵地で横浜FCに3-1で勝利した。今季2度目の3連勝で暫定首位に浮上。横浜FCは連勝が3で止まった。
立ち上がりこそリズムを作った横浜FCだが、16分のDF細井響のシュートがポストを叩くなど、得点は決まらない。
すると前半25分、湘南はDF袴田裕太郎のパスカットからスルーパスに抜け出したMF藤井智也のシュートは防がれたが、走り込んだMF太田修介がヘディングで押し込んだ。
散々チャンスがありながらも決め切れなかった横浜FCは後半アディショナルタイム6分にMF村田透馬のクロスをFWジョアン・パウロが合わせて1点を返したが、ここで試合終了。シュート20本を打ちながらも1得点に終わった。