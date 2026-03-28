ヴィッセル神戸は３月28日、満田誠がガンバ大阪から期限付き移籍で加入すると発表した。レンタル期間はJ１百年構想リーグ終了までで、G大阪と対戦するすべての公式戦に出場できない。現在26歳の満田は、2025年２月にサンフレッチェ広島からG大阪に期限付き移籍で加入。25年シーズンはリーグ戦35試合に出場し、チームの中核としてプレー。同年12月に完全移籍に切り替わるも、今季ここまでのプレータイムはわずか16分と出番が激