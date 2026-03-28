神戸に新戦力！ 満田誠がG大阪からレンタルで加入「ACLEと百年構想リーグのタイトル獲得のために、全力で頑張ります」
ヴィッセル神戸は３月28日、満田誠がガンバ大阪から期限付き移籍で加入すると発表した。レンタル期間はJ１百年構想リーグ終了までで、G大阪と対戦するすべての公式戦に出場できない。
現在26歳の満田は、2025年２月にサンフレッチェ広島からG大阪に期限付き移籍で加入。25年シーズンはリーグ戦35試合に出場し、チームの中核としてプレー。同年12月に完全移籍に切り替わるも、今季ここまでのプレータイムはわずか16分と出番が激減していた。
再起を期すMFは、新天地となる神戸の公式サイトを通じて、以下の通りコメントを発信した。
「この度ガンバ大阪から期限付き移籍で加入することになりました、満田誠です。ACLEと百年構想リーグのタイトル獲得のために、全力で頑張ります」
また、G大阪を通じては、次のように報告した。
「この度、ヴィッセル神戸に期限付き移籍することになりました。今年から完全移籍で加入することになり、このチームの力になりたい気持ちがありながらも、それをピッチで示すことができず悔しく思います。成長してこのチームの力になれるように頑張ってきます」
新天地で輝きを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在26歳の満田は、2025年２月にサンフレッチェ広島からG大阪に期限付き移籍で加入。25年シーズンはリーグ戦35試合に出場し、チームの中核としてプレー。同年12月に完全移籍に切り替わるも、今季ここまでのプレータイムはわずか16分と出番が激減していた。
再起を期すMFは、新天地となる神戸の公式サイトを通じて、以下の通りコメントを発信した。
また、G大阪を通じては、次のように報告した。
「この度、ヴィッセル神戸に期限付き移籍することになりました。今年から完全移籍で加入することになり、このチームの力になりたい気持ちがありながらも、それをピッチで示すことができず悔しく思います。成長してこのチームの力になれるように頑張ってきます」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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