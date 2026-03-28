1回、先制二塁打を放ち、声援に応えるロッテ・西川＝ZOZOマリンロッテは投打がかみ合った。田中はテンポのいい投球で連打を許さず、6回を無失点で白星。打線は五回までに4点を先行し、六回に打者12人で7点を奪った。西川は一回の先制二塁打など3本の適時打で3打点。西武は投手陣が崩壊。