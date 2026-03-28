次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、保育園通いに納得がいかない義母の信じられない発言です。育休を終え、時短勤務で働くとあるママ。ひとり娘のリンちゃんは保育園での生活をエンジョイしているのだそう。しかし、そのような楽しい日々を終わらせようとする義母の発言に悩まされているのだ