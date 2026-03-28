【義母の信じられない発言】迷惑！「保育園かわいそう」おばさん【第21話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、保育園通いに納得がいかない義母の信じられない発言です。
育休を終え、時短勤務で働くとあるママ。ひとり娘のリンちゃんは保育園での生活をエンジョイしているのだそう。しかし、そのような楽しい日々を終わらせようとする義母の発言に悩まされているのだとか。
義母「保育園？ 3歳になったら幼稚園に入園するのじゃダメなの？」
保育園に入園する前から現在まで、保育園を否定する発言を繰り返す義母。そう、義母は“保育園かわいそうおばさん”なのです。
「幼稚園はお勉強させてもらえる」「保育園は朝から晩まで遊びっぱなし」。ひたすら保育園をディスり続ける義母にうんざり。「小学校に入ったら差がついてかわいそう」なんて、どこまでも保育園を差別したくて仕方がない様子。義母さん、視野が狭く差別意識が強いほうが人としてかわいそうでは？
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、保育園通いに納得がいかない義母の信じられない発言です。
育休を終え、時短勤務で働くとあるママ。ひとり娘のリンちゃんは保育園での生活をエンジョイしているのだそう。しかし、そのような楽しい日々を終わらせようとする義母の発言に悩まされているのだとか。
保育園に入園する前から現在まで、保育園を否定する発言を繰り返す義母。そう、義母は“保育園かわいそうおばさん”なのです。
「幼稚園はお勉強させてもらえる」「保育園は朝から晩まで遊びっぱなし」。ひたすら保育園をディスり続ける義母にうんざり。「小学校に入ったら差がついてかわいそう」なんて、どこまでも保育園を差別したくて仕方がない様子。義母さん、視野が狭く差別意識が強いほうが人としてかわいそうでは？
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部