【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ『リラックマ』の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を4月4日に配信リリースすることが決定した。 ■日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲 主題歌「stay with me」は、寄り添うような温かさを感じさせるメロディと、日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティ