幾田りら、自身がナレーションも担当するアニメ『リラックマ』主題歌「stay with me」を配信リリース

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幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ『リラックマ』の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を4月4日に配信リリースすることが決定した。

■日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲

主題歌「stay with me」は、寄り添うような温かさを感じさせるメロディと、日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲。かねてよりリラックマのファンであった幾田りらが、作品との出会いをきっかけに主題歌を担当することとなった。

今回の発表とあわせて、アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの“リラックマ”イラストが彩るジャケット写真も公開された。

リラックマの世界観とシンガーソングライター・幾田りらの世界観が調和した、柔らかでかわいらしいデザインに仕上がっている。

アニメ『リラックマ』は、4月4日9時25分よりTBSにて放送開始。本作では、幾田りらが主題歌に加えナレーションも担当。やわらかな語りとともに、“ごゆるり”と楽しめる作品の世界観にも注目だ。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「stay with me」

■【画像】アニメ『リラックマ』キービジュアルと先行カット

■【画像】「stay with me」の配信ジャケット

■関連リンク

アニメ『リラックマ』作品サイト

https://www.rilakkuma-anime.com/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/