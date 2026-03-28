幾田りら、自身がナレーションも担当するアニメ『リラックマ』主題歌「stay with me」を配信リリース
幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ『リラックマ』の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を4月4日に配信リリースすることが決定した。
■日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲
主題歌「stay with me」は、寄り添うような温かさを感じさせるメロディと、日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲。かねてよりリラックマのファンであった幾田りらが、作品との出会いをきっかけに主題歌を担当することとなった。
今回の発表とあわせて、アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの“リラックマ”イラストが彩るジャケット写真も公開された。
リラックマの世界観とシンガーソングライター・幾田りらの世界観が調和した、柔らかでかわいらしいデザインに仕上がっている。
アニメ『リラックマ』は、4月4日9時25分よりTBSにて放送開始。本作では、幾田りらが主題歌に加えナレーションも担当。やわらかな語りとともに、“ごゆるり”と楽しめる作品の世界観にも注目だ。
■リリース情報
2026.04.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「stay with me」
■【画像】アニメ『リラックマ』キービジュアルと先行カット
■【画像】「stay with me」の配信ジャケット
■関連リンク
アニメ『リラックマ』作品サイト
https://www.rilakkuma-anime.com/
幾田りら OFFICIAL SITE
https://lilasikuta.jp/