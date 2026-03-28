[3.28 J1百年構想リーグ EAST第5節](Gスタ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 19 中山雄太DF 50 岡村大八MF 6 望月ヘンリー海輝MF 7 相馬勇紀MF 16 前寛之MF 26 林幸多郎MF 27 エリキMF 31 ネタ・ラヴィFW 99 テテ・イェンギ控えGK 13 守田達弥DF 5 ドレシェヴィッチDF 88 中村帆高MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 23 白崎凌兵FW 9 藤尾翔太FW 10 ナ・サンホFW 49 桑山侃