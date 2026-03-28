町田vs川崎F スタメン発表
[3.28 J1百年構想リーグ EAST第5節](Gスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 88 中村帆高
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
MF 8 橘田健人
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
MF 24 宮城天
MF 29 山原怜音
FW 9 エリソン
控え
GK 33 イ・クンヒョン
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 6 山本悠樹
MF 15 名願斗哉
FW 11 小林悠
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 88 中村帆高
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
MF 8 橘田健人
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
MF 24 宮城天
MF 29 山原怜音
FW 9 エリソン
控え
GK 33 イ・クンヒョン
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 6 山本悠樹
MF 15 名願斗哉
FW 11 小林悠
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利