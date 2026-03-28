[3.28 J1百年構想リーグ EAST第5節](Gスタ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 19 中山雄太

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 16 前寛之

MF 26 林幸多郎

MF 27 エリキ

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 88 中村帆高

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 23 白崎凌兵

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 松長根悠仁

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

MF 8 橘田健人

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

MF 24 宮城天

MF 29 山原怜音

FW 9 エリソン

控え

GK 33 イ・クンヒョン

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

DF 32 林駿佑

MF 6 山本悠樹

MF 15 名願斗哉

FW 11 小林悠

FW 38 神田奏真

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利