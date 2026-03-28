【モデルプレス＝2026/03/28】元NMB48でモデルの吉田朱里が3月27日、自身のInstagramを更新。生後1ヶ月の娘の写真を公開した。【写真】第1子出産の29歳元NMB「お口が可愛い」娘のお宮参りショット◆ 吉田朱里、生後1ヶ月の娘とお宮参り吉田は「先日、暖かくなって来たので少し遅めのお宮参りに」とつづり、娘のお宮参りへ行く写真を複数枚投稿。春らしいベージュのセットアップを着用して娘を抱くショットや、娘のソロショット、ベ