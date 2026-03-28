第1子出産の元NMB48吉田朱里、生後1ヶ月娘のお宮参りへ「すくすく成長してる」「お口が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】元NMB48でモデルの吉田朱里が3月27日、自身のInstagramを更新。生後1ヶ月の娘の写真を公開した。
【写真】第1子出産の29歳元NMB「お口が可愛い」娘のお宮参りショット
吉田は「先日、暖かくなって来たので少し遅めのお宮参りに」とつづり、娘のお宮参りへ行く写真を複数枚投稿。春らしいベージュのセットアップを着用して娘を抱くショットや、娘のソロショット、ベビーカーを引く自身の姿など、微笑ましい親子ショットを公開している。
この投稿にファンからは「お宮参りお疲れ様です」「娘ちゃんすくすく成長してる」「お口が可愛い」「天使」「見ていて癒される」など反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の29歳元NMB「お口が可愛い」娘のお宮参りショット
◆ 吉田朱里、生後1ヶ月の娘とお宮参り
吉田は「先日、暖かくなって来たので少し遅めのお宮参りに」とつづり、娘のお宮参りへ行く写真を複数枚投稿。春らしいベージュのセットアップを着用して娘を抱くショットや、娘のソロショット、ベビーカーを引く自身の姿など、微笑ましい親子ショットを公開している。
◆ 吉田朱里の投稿に反響
この投稿にファンからは「お宮参りお疲れ様です」「娘ちゃんすくすく成長してる」「お口が可愛い」「天使」「見ていて癒される」など反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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