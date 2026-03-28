「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は八回の第４打席で進塁打となる二ゴロで好機を拡大。タッカーの勝ち越し打を呼んだ。先頭のフリーランドが右中間を真っ二つに破る二塁打を放って出塁。ここで大谷が打席に入り、右腕・ギンクルと対した。初球の内角高めはファウルとなり、２球目の同じコースは体をのけぞらせながら見送った。３球目、外角スライダーにスイングをか