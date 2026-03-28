【ゼンレスゾーンゼロ：スターライト・ビリー】 3月28日 発表 HoYoverseは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、新エージェント「スターライト・ビリー」を発表した。 「スターライト・ビリー」は、現在A級エージェントとして登場している「ビリー・キッド」の異なる姿。姿や特性が変わ