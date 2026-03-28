【ゼンレスゾーンゼロ：スターライト・ビリー】 3月28日 発表

HoYoverseは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、新エージェント「スターライト・ビリー」を発表した。

「スターライト・ビリー」は、現在A級エージェントとして登場している「ビリー・キッド」の異なる姿。姿や特性が変わっていることなどから、S級エージェントとして再登場するものと思われる。属性と特性は物理、命破で、この組み合わせはゲーム初登場となる。声優は林勇さん。

また新たなキャラクター「プロメイア」の声優が鬼頭明里さんであることも発表されている。

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