「ゼンゼロ」、物理命破の「スターライト・ビリー」発表。ビリー・キッドがS級再登場かプロメイア役は鬼頭明里さんと発表
【ゼンレスゾーンゼロ：スターライト・ビリー】 3月28日 発表
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HoYoverseは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、新エージェント「スターライト・ビリー」を発表した。
「スターライト・ビリー」は、現在A級エージェントとして登場している「ビリー・キッド」の異なる姿。姿や特性が変わっていることなどから、S級エージェントとして再登場するものと思われる。属性と特性は物理、命破で、この組み合わせはゲーム初登場となる。声優は林勇さん。
また新たなキャラクター「プロメイア」の声優が鬼頭明里さんであることも発表されている。
【声優発表】- ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) March 28, 2026
スターライト・ビリー役：林勇様 pic.twitter.com/0KFuhxYLNm
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プロメイア役：鬼頭明里様 pic.twitter.com/mZzXA10N0d
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